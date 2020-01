Damit auf das romantische "Ja" kein verzweifeltes "Oh nein!" folgt, haben wir einen Liebes -Check für dich vorbereitet. Bestehst du die voreheliche Bewährungsprobe?

Wir wollen ja jetzt wirklich keinen Druck auf euch ausüben, aber die richtige Partnerwahl ist wohl die wichtigste Entscheidung deines Lebens – wichtiger noch als Job, Wohnort und Freundeskreis. Immerhin hast du vor, dein ganzes Leben mit und in dieser Partnerschaft zu verbringen. Eine Heirat will also wohl überlegt werden ... trotz großer Verliebtheit & dem "richtigen" Gefühl. Habt ihr die selben Werte? Seid ihr bei den großen Fragen des Lebens wirklich kompromissbereit? Diese Fragen können weiterhelfen ... wenn ihr sie denn ehrlich beantwortet.

Sollen wir heiraten? 15 Fragen, denen ihr euch gemeinsam stellen solltet, bevor ihr vor den Traualtar tretet

» Brauchen wir einen Ehevertrag? Falls ja: Was soll drinstehen? «

» Was erwarten wir uns von unserem Sexleben? Und wollen wir das wirklich planen? «

» Wie sexy müssen wir zu Hause sein? «

» Wünschen wir uns Kinder? «

» Wollen wir einen Fernseher im Schlafzimmer? «

» Wie oft verträgt der andere die Snooze-Funktion am Wecker? «

» Hund? Katze? Beides? «

» Mögen wir die Freunde des anderen? «

» Wie gehen wir mit Geld um? Hat einer Schulden? Und haben wir vor, gemeinsam Schulden zu machen? «

» Job oder Familie: Was hat in unserem Leben Priorität? «

» Können wir mit den Eigenheiten des anderen leben? Für immer? «

» Welche Erwartungen haben wir an die Ehe? «

» Was denken wir (unzensiert) über die Familie des anderen? «

» Nehmen wir einander wirklich ernst und respektieren uns? «

» Putzhilfe: ja oder nein? «

© Video: Wochit

