Wir sind uns alle einig: Adele ist eine der schönsten und talentiertesten Frauen auf diesem Planeten! Hat jemand in den letzten Jahren seinen Herzschmerz ohne "Hello" oder "Someone Like You" überwunden? Wohl eher nicht. Die 31-Jährige ist für ihre Balladen bekannt. In letzter Zeit war es allerdings ruhig um die britische Sängerin. Einzige Schlagzeile im letzten Jahr: Die Trennung von Ehemann Simon Konecki. Zumindest wurde das Ehe-Aus 2019 bekannt. Vorbei soll es aber schon länger gewesen sein... Das Paar hatte 2016 geheiratet, nachdem es bereits fünf Jahre zusammen war.

Nun tauchen neue Bilder auf...

Nicht nur musikalisch herrschte Funkstille, auch auf Instagram gab Adele wenig von sich preis. Nun tauchten neue Bilder der Sängerin auf: Darauf ist der britische Popstar am Strand von Anguilla zu sehen und sieht völlig verändert aus! Schon bei der Geburtstagsparty von Rapper Drake im Oktober, zu der Adele eingeladen war, konnte man sehen, dass sie einige Kilos verloren hatte. Nun hätten wir die 31-Jährige kaum wiedererkannt! Einem Fan will Adele am Strand erzählt haben, sie hätte 45 Kilo abgenommen. So oder so: Sie sieht großartig aus! Und lasst uns die Daumen für ein neues Album drücken!

