Die US-Rockband Aerosmith hat eine Abschiedstournee angekündigt. "Lasst uns alle noch ein letztes Mal durchdrehen", schrieb die Band am Montag auf ihrer Website - und kündigte eine Tour mit rund 40 Konzerten durch Nordamerika ab September an. Die 1970 gegründete Band um Frontmann Steven Tyler (75) hatte vor allem in den 80er und 90er-Jahren mit Songs wie "I Don't Wanna Miss A Thing", "Crazy", "Livin' On The Edge", "Amazing" oder "Janie's Got A Gun" weltweit Erfolg.