Alex Karev alias Justin Chambers verlässt "Grey’s Anatomy"

Neeeeeiiiiinnnn! Nicht schon wieder! Nicht noch ein Darsteller, der "Grey’s Anatomy" verlässt! Wir mussten schon so viele Tränen vergießen bei so manchem tragischen Abschied! Nun will sich aber auch Justin Chambers, der 15 Jahre lang die Rolle des Alex Karev spielte, anderen Rollen widmen.

Das vorletzte Mitglied der "Fab Five", die die "jungen Ärzte" im deutschen Untertitel "Grey’s Anatomy - die jungen Ärzte" spielten, ist damit ebenso Geschichte. Es bleibt nur mehr die namensgebende Meredith Grey selbst.

Chambers äußerte sich dazu selbst: "Es gibt nie einen richtigen Zeitpunkt, um sich von seiner Serie zu verabschieden, die einen so lange begleitet hat. Ich bin dennoch froh, mich neuen Herausforderungen zu stellen und hoffentlich mich noch in verschiedenen Rollen ausprobieren zu dürfen“, so Kino.de .

Laut The Hollywood Reporter wird sein letzter Auftritt in der 8. Folge der 16. Staffel zu sehen sein - die voraussichtlich im März 2020 auch bei uns zu sehen sein wird.

Allerdings...

- und ACHTUNG:

Jetzt folgen Spoiler!

... soll der 49-Jährige NICHT den dramatischen Serientod sterben, sondern sich sogar sehr unspektakulär aus der Serie verabschieden, die doch sonst so einfallsreich mit unseren Tränendrüsen spielte und bekannt ist für spektakuläre Folgen mit Todesfolge.

SO soll sich Dr Alex Karev aus Grey’s Anatomy verabschieden

Wie Popsugar berichtete, soll es nicht einmal eine ordentliche Abschiedsszene mit Karev geben? Laut ersten Meldungen soll er Seattle und das Krankenhaus verlassen, um in seine Heimat Iowa zurückzukehren, wo seine pflegebedürftige Mutter wohnt. Wie es mit seiner Ehe mit Jo Wilson (Camilla Luddington) weitergehen soll, bleibt jedoch NOCH völlig im Dunkeln. Wir sehnen uns also endlich den März herbei, um mehr zu erfahren - selbst wenn wir uns keineswegs von diesem Charakter trennen wollen! Aber immerhin lässt diese Geschichte ja die Möglichkeit offen, dass Alex Karev eines Tages wieder zurückkommt...