Von wegen "All You Can Eat": So manipulieren Restaurants ihre KundInnen

Ein riesiges Buffet und man kann so viel essen, wie man will (oder kann)? "All You Can Eat"-Angebote gibt es einige, aber wie kann sich dieses System rentieren? Schließlich sind wir wohl nicht die einzigen, die sich bei Angeboten dieser Art heillos überessen.