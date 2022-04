Allergiezeit: Abklärung unbedingt beim Arzt

1,7 Millionen Menschen in Österreich sind von Allergien betroffen – mit der begonnenen Blütezeit in der Natur rückt das Thema wieder speziell in den Fokus. Die Österreichische Ärztekammer rät beim Umgang mit Allergien unbedingt zu einer ärztlichen Abklärung. "Allergien sind ein sehr komplexes medizinisches Problem und können immer wieder auch lebensgefährlich sein", betont Edgar Wutscher, Obmann der Bundessektion Allgemeinmedizin der Österreichischen Ärztekammer.

"Daher sollte für Abklärung und Therapieoptionen der erste Weg zum Hausarzt oder in die Allergieambulanz führen." "Der Ärztekammer ist das Thema Allergien äußerst wichtig", unterstreicht Thomas Szekeres, Präsident der Österreichischen Ärztekammer: "Das zeigt auch unsere im Vorjahr eingeführte Spezialisierung in Allergologie." Leider würde mit dem Thema auch viel Schindluder betrieben, sagt der ÖÄK-Präsident. "Viele dubiose Kleinunternehmen bieten zum Beispiel an, Allergien einfach zu "löschen" – hier ist höchste Vorsicht geboten." Betroffene sollten in jedem Fall Kontakt mit ihrem Vertrauensarzt aufnehmen, um sich über die möglichen Therapieoptionen beraten zu lassen. "So lassen sich alle Jahreszeiten bestmöglich genießen, ohne seine Gesundheit zu gefährden", so Szekeres.