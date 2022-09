Alles in einem Topf: Cremige One-Pot-Pasta mit Schwammerl

Der Sommer verabschiedet sich langsam und nach und nach gibt es auf dem Markt oder im Supermarkt frische Schwammerl: Eierschwammerl, Kräuterseitlinge, Steinpilze, Austernpilze, Champignons. Sie alle eigenen sich hervorragend für dieses cremige Nudelgericht.

Bei einer One Pot Pasta kommen alle Zutaten, auch die Nudeln, zusammen in einen Topf. Durch die Stärke der Nudeln, die im Kochwasser bleibt, entsteht am Ende eine cremige Soße. Als Schwammerl eigenen sich eigentlich alle Sorten. Ich habe mich heute für Champignons und getrocknete Steinpilze entschieden, letztere bringen besonders viel Schwammerlgeschmack mit.

Dazu brate ich zuerst Champignons, Knoblauch und Lauchzwiebeln scharf an - das ergibt ein schönes Röstaroma in der Soße. Wenn die Nudeln dann weich sind, rühre ich noch etwas Käse unter, so wird das Gericht noch cremiger. Für eine leicht frische Note sorgen am Ende Petersilie und etwas Zitronenabrieb.

Zutaten für 3 - 4 Portionen:

2. Mit Küchenpapier Schmutzreste von den Champignons entfernen und diese in dünne Scheiben schneiden. Knoblauch schälen und ebenfalls in dünne Scheiben schneiden. Lauchzwiebeln waschen, abtrocknen und den hellen Teil in dünne Ringe schneiden.

7. Die Nudeln sollten dann in einer ausstreichend großen Menge Soße baden. Ist das nicht der Fall, etwas heiße Suppe oder Wasser nachgießen. Dann den Käse unterrühren und schmelzen lassen. Vor dem Servieren Petersilie und Zitronenabrieb dazugeben und die Nudeln mit Salz und Pfeffer abschmecken.