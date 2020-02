Alte, weiße Männer, aber… trotzdem Feministen!

Die Stimmung im Fotostudio war gut: Papas & Töchter haben sich vor der Kamera unseres Fotografen Matt Observe wohlgefühlt – es wurde gelacht und in den anschließenden Interviews Tacheles geredet.

Wie kann man als Vater einer Tochter kein Feminist sein? Alle fünf Papas waren sich jedenfalls einig: In einer Zeit, in der der Begriff "alte, weiße Männer" so negativ konnotiert ist, ist es an der Zeit zu zeigen, dass es weitaus mehr Männer gibt, die anders denken.

Wo ihr die ganze Geschichte lesen könnt? Im neuen WOMAN – ab 27. Februar im Handel erhältlich!

Das könnte dich auch interessieren: