Kindheitstraum erfüllt: 92-jähriger Altersheimbewohner fährt zum ersten Mal Ski

Es sind Nachrichten wie diese, die uns in diesen letzten Tagen im Jahr noch einmal strahlen lassen. Eine Szene, die uns an den Film "Ziemlich beste Freunde" erinnert. Und zwar half ein Pfleger einem 92-jährigen Altersheimbewohner dabei, seinen Kindheitstraum zu erfüllen. Robert Trulocke aus Großbritannien wünschte sich nämlich nichts sehnlicher als auf Skiern zu stehen. Der 92-Jährige lebt in einem Altenheim namens "Millers Grange" und bekam dort tatsächlich diesen Traum erfüllt. Ein Pfleger fuhr mit ihm in eine Skihalle in Milton Keynes.

Der Pfleger half dem älteren Herren in einen Bi-Ski und schob ihn so die Piste hinunter. Frei nach dem Motto "Geht nicht, gibt's nicht" brausten die beiden bergab. "Es war absolut fantastisch! Ich denke bereits nach, was ich nächstes Jahr tun könnte", so der 92-Jährige gegenüber der Daily Mail. "Ich hab mich wieder lebendig gefühlt!" Die Geschichte von Robert sollte uns daran erinnern, dass Alter bloß eine Zahl ist und wir in jedem EINZELNEN Jahr unsere Träume erfüllen können. Das ist der Spirit, mit dem wir ins Jahr 2020 starten...

