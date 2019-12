Andreas Ottensamer ist als Soloklarinettist der Berliner Philharmoniker und auch als Solist nicht nur erfolgreich, sondern der Wiener zählt zu den führenden Klarinettisten weltweit. Aber auch philosophische Intellektuelle kommen zu Weihnachten nicht umhin sich die Frage aller Fragen zu stellen: was wünsche ich mir? Was schenke ich?

Deshalb haben wir mal bei ihm nachgefragt und weil er so charmant und sympathisch ist gleich noch ein paar Fragen mehr gestellt…

WOMAN: Was wünschst Du Dir heuer zu Weihnachten?

Andreas Ottensamer: Einen dunkelblauen Frack von Karin Agh bei Stoffwerke, einen Tennisschläger und den Duft “Straight to Heaven” von Kilian. Der ist riecht himmlisch.

Was schenkst Du?

Andreas Ottensamer: Mein Bruder und ich haben schon seit 25 Jahren die Abmachung dass wir uns nicht schenken. Meine Neffen bekommen einen Lego Baukasten. Meine zwei besten Freunden und ich schenken uns gegenseitig einen Urlaub. Mit einem fahre ich nach Cascais in Portugal surfen und Tennis spielen und mit dem anderen nach Lech am Arlberg skifahren. Gemeinsame Zeit ist das einfach das kostbarste und wichtigste was man schenken kann.

Welchen Luxus gönnst Du Dir?

Andreas Ottensamer: Ich bin ein Lebemensch und liebe gutes Essen und guten Wein. Bei manchen Weinen sind die Preise eigentlich völlig übertrieben, aber manchmal gehört es einfach dazu! Es bereitet mir Freude mit lieben Freunden einen richtig guten Tropfen zu köpfen.

Legst du Wert auf Mode?

Andreas Ottensamer: Ja! Mode kann ein besonderes Lebensgefühl geben. Es macht Freude sich immer wieder neu zu erfinden. Das Erlebnis der Zuschauer eines Konzertes ist ja nicht nur auditiv sondern auch visuell. Oft hilft es mir auch mehr in die Stimmung eines Musikstückes zu schlüpfen wenn ich mir ein passendes Outfit dazu überlege.

Zum Beispiel?

Andreas Ottensamer: Wenn ich Jazz spiele trage ich zum Beispiel gerne ein T-Shirt. Ich mag den Stilbruch bei einem Outfit. Bei manchen Konzerten kombiniere ich den klassischen Smoking mit Sneakers. Was für die klassische Musikwelt schon ziemlich gewagt ist (lacht!).

Gibt es etwas was Du nie tragen würdest?

Andreas Ottensamer: Männer Handtaschen sind nicht so meins. Und ich bin auch kein Fan von den Winterjacken mit der Fellkragen-Kapuze. Also weder echt, noch Fake-Fur.

Netflix and Chill - Look?

Andreas Ottensamer: Wie? Also das wirkliche? (lacht laut) Einen Abend auf der Couch verbringe ich am Liebsten in einem Pulli, grauen Sweatpants und dicken Wollsocken.

Welches Buch hat Dich zuletzt inspiriert oder bewegt?

Andreas Ottensamer: „Tyll“ von Daniel Kehlmann.

Welcher Film?

Andreas Ottensamer: „Joker“ von Todd Phillips. Den fand ich echt intensiv und fast bedrückend!

Welcher Musikstück?

Andreas Ottensamer: Das Verdi Requiem. Den Anfang dieses Stückes muss sich bitte jeder einmal anhören. Auch nicht Klassik-Liebhaber...!

Welches Stück spielst Du am liebsten?

Andreas Ottensamer: Das wie eine „Lieblingsessen“ Frage... ich hab da immer Angst dass ich das was ich dann sage für immer essen/ spielen muss. Die Abwechslung macht‘s!

Was wärst du gerne, wenn nicht Musiker?

Andreas Ottensamer: Sportler. Ich war ja bis ich 14, 15 Jahre alt war auf dem Weg es als Tennis Profi zu versuchen - das würde mich natürlich reizen.

Zu welcher Musik tanzt du?

Andreas Ottensamer: House, Electro, Hip Hop - und Wiener Walzer.

Lieber Restaurant oder Club?

Andreas Ottensamer: Restaurant... da kann mich sich auch unterhalten. Und danach in den Club.

Welche Rolle spielen soziale Medien für deine Karriere?

Andreas Ottensamer: Ich kann mit den Menschen die Interesse an dem haben was ich tue in direktem Kontakt sein. Und ich habe die Möglichkeit punktuell sehr tiefe Einblicke in mein Leben zu geben, die ich selbst wählen kann. Außerdem wird Musik-Kritikern die Monopolmacht ein bisschen weg genommen. Früher war man deren Urteil ja völlig ausgeliefert. Heute kann ich Videoaufnahmen posten und die Leute können sich selbst ihr Urteil bilden – und ich kann meinen Senf dazu geben.

Also ist Deine Haltung zu Instagram & Co durchwegs positiv?

Andreas Ottensamer: Für mich persönlich ist es ein gutes Tool. Ich sehe natürlich auch die Gefahr oder Tendenz dass eine Karriere nur darüber definiert wird. Wenn jemand zum Beispiel überhaupt keine Präsenz am realen Markt hat, also kein Orchester würde den oder die buchen - aber die Nackedei-Fotos bekommen tausende Likes, dann springt die Plattenlabels trotzdem an. Klar, Sex sells. Aber das hat oft nichts mit echter Qualität zu tun.

Was sind die besonderen Herausforderungen Deines Berufs?

Andreas Ottensamer: Das viele Reisen ist Fluch und Segen zugleich. Man fühlt sich an vielen Orten zu Hause, ist aber gleichzeitig auch ein bisschen heimatlos. Lange Tourneen ist schon zehrend, vor allem körperlich. Da is der Sport für mich der wichtigste und beste Ausgleich. Kitesurfen, Fußball wenn es geht aber meinen Tennisschläger hab ich immer dabei.

Ist die klassische Musik am Aussterben? Oder durchlebt sie gerade eine Renaissance?

Andreas Ottensamer: Es gibt eine sehr hippe junge Generation an klassischen Musikern. Der Schlüssel zur Zukunft der klassischem Musik liegt bei den Kinder. Bei den Berliner Philharmonikern ist jede Woche einmal eine Schulklasse zu Besuch bei den Proben. In Japan zum Beispiel spielt jeder Volksschüler ein Instrument. Dort hat klassische Musik auch den Stellenwert von Popmusik hier. Wenn ich dort auftrete liegt das Durchschnittsalter der Zuseher bei 30 Jahren. Es ist aber auch klar – Wenn du schon mal am Klavier herum gedrückt hast, weißt du wie schwer einen Ton zu treffen. Anders gesagt wenn du schon Fußball gespielt hast schaust du dir ein Profi-Spiel ja auch ganz anders an.

Hast Du einen Tipp für auftretende Musiker?

Andreas Ottensamer: Disziplin. Du musst es mehr ls alles andere auf der Welt wollen! Aber gleichzeitig darf der Spass nicht verloren gehen. Es ist wie eine Sprache zu lernen. Nur weil du alle Vokabel kennst, heißt das noch nicht dass du ein Poet bist oder einen Roman schreiben kannst. Erst die Persönlichkeit und der Enthusiasmus eines MusikerIn hebt ihn/sie von der Masse ab.Also im Alltag offen durch die Welt gehen, alles aufsaugen und nicht nur allein im Kämmerlein üben.

Wovon könnte die Welt mehr haben?

Andreas Ottensamer: Musik natürlich und Zeit.

Und weniger?

Andreas Ottensamer: Neid, Rivalität und Ellbogentechnik

Männer sind wirklich nicht einfach… zu beschenken. Damit Du zu Weihnachten nicht mit leeren Händen da stehst und ER ein zufriedenes Gesicht macht haben wir noch ein paar Männer befragt. Für die Immer noch zaudern – im Geschenke-Extra findet ihr alles.