Herrlicher, holländischer Apfelpfannkuchen

Zutaten:

2 Äpfel

3 Eier

175 ml Vollmilch

125 g Mehl

3 EL Zucker

1 TL Vanillezucker

Prise Salz

1/2 TL Zimtpulver

1,5 EL Butter

Für die Deko: Staubzucker

Zubereitung:

1 Den Ofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Äpfel schälen, entkernen und in kleine, nicht allzu dicke Stücke schneiden (man kann die Schale natürlich auch dran lassen, das ist Geschmackssache!) und mit 1,5 EL Zucker bestreuen.

2 Butter in eine ofenfeste Pfanne geben und erhitzen, Äpfel hinzugeben - aber nicht allzu lange dünsten.

3 Für den Teig Eier, Milch, Mehl, restlichem Zucker, Salz und Zimt vermischen und mit dem Handmixer etwa 3 Minuten schaumig aufschlagen.

Teig vorsichtig in die Pfanne über die Äpfel gießen und der Apfelpfannkuchen etwa 15 Minuten lang backen. Sobald der Teig an den Seiten hochkommt und eine schöne Farbe angenommen hat, ist der Pfannkuchen fertig. Etwas auskühlen lassen, mit Staubzucker bestreuen und am besten lauwarm (so schmeckt er nämlich wirklich am besten!) vernaschen.