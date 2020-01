Langes Sitzen ist schädlich für die Haltung und kann so zu dauerhaften Rückenschmerzen führen. Doch wer am Computer arbeitet, kommt nicht umhin, dabei zu sitzen. Klar, manche Büros bieten Sitzbälle und Stehtische an, um ihre MitarbeiterInnen zu unterstützen. In den meisten Fällen verbringt man seinen Arbeitstag aber in einem stinknormalen, ergonomischen Drehsessel an einem klassischen Bürotisch.

Doch wenn du (oder dein Unternehmen) noch ein bisschen Kleingeld in Form von 6.000 Euro parat hast, dann kannst du dir einen Bürotisch à la "Black Mirror" gönnen. Denn mit dieser Arbeitsstation kannst du im Sitzen, Stehen *und* im Liegen arbeiten!

Kennt ihr das, wenn ihr im Bett liegt und Handy schaut & euch dann das Handy aufs Gesicht fällt? Schmerzhaft! Ein wenig erinnert uns die Liegeposition der "Altwork Station" an diese Situation. Aber keine Sorge: Natürlich sind alle Elemente sicher verbaut oder werden magnetisch an ihrem Platz gehalten.

Hat das Teil etwas von einem Sitz in der Achterbahn? Ja! Würden wir es trotzdem mal ausprobieren wollen? Auf jeden Fall! Laut Altwork ist das Arbeiten im Liegen aber kein Gimmick, sondern erhöht die Produktivität. Denn in dieser Position sollen körperliche Wehwehchen ausgemerzt werden, sodass man sich voll und ganz auf die Aufgabe konzentrieren kann.

