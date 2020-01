Ashley Grahams Baby ist da!

Hach - wir LIEBEN Baby-News! Model Ashley Graham konnte am Wochenende gemeinsam mit ihrem Ehemann Justin Ervin ihr erstes Kind willkommen heißen - es ist ein kleiner Junge!

In ihren Instagram-Stories teilte die frischgebackene Mama die frohe Botschaft mit: "Am Samstag um 18:00 Uhr hat sich unser Leben zum Besseren gewendet. Vielen Dank für eure Liebe und Unterstützung in dieser unglaublichen Zeit."

Mit diesen Worten verriet Ashley Graham, dass sie und Ehemann Justin Ervin am Wochenende erstmals Eltern wurden: Und es ist... ein Junge!



Wir gratulieren der kleinen Familie ganz herzlich und wünschen dem neuen Erdenbürger eine gesunde sowie glückliche Zukunft!



Das Model enthüllte ihre Schwangerschaft im August 2019 an ihrem neunten Hochzeitstag - ebenso über Instagram: "Heute vor neun Jahren habe ich die Liebe meines Lebens geheiratet", schrieb das 32-jährige Model damals. "Es war die beste Reise mit meiner liebsten Person auf der Welt! Heute fühlen wir uns so gesegnet, dankbar und aufgeregt, mit unserer WACHSENDEN FAMILIE zu feiern! Alles Gute zum Jubiläum, @mrjustinervin. Das Leben wird noch besser."