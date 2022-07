Auch Tortilla-Chips von dennree werden zurückgerufen

Nach Spar hat auch der deutsche Bio-Händler dennree Tortilla-Chips wegen des Nachweises von Tropanalkaloiden zurückgerufen. Tropanalkaloide sind unerwünschte Pflanzeninhaltsstoffe. Da eine potenzielle Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen werden kann, wird vom Verzehr der Ware abgeraten. Kunden können die Produkte in die Verkaufsstelle zurückbringen.

Betroffen sind dennree Tortilla Chips gesalzen und mit Paprika-Geschmack in der 125 Gramm-Packung. Die Ware war bei Denns BioMarkt und in ausgewählten Naturkostfachmärkten erhältlich. Bei einer Routineuntersuchung sind zuvor auch in "Billa Bio Tortilla Chips Natur" und "Paprika" (je 125 Gramm) Tropanalkaloide in einer Probe nachgewiesen worden.