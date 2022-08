Auch im Wald Sonnenschutz nicht vergessen

Wer bei hohen Temperaturen raus in die Natur will, findet im Wald Ruhe, kühle Luft - und viele schattige Wanderwege. Doch nicht täuschen lassen: Ohne Sonnenschutz geht es auch hier nicht.

Im Schatten hoher Bäume spazieren gehen, die kühle Waldluft einatmen: Gerade bei sommerlichen Temperaturen ist ein Spaziergang im Wald oft angenehmer als über Feldwege und Wiesen. Auf Sonnencreme und funktionelle Outdoor-Kleidung sollte man unter Baumkronen aber nicht verzichten.

Denn die Bäume verringern die UV-Strahlung am Waldboden nur um rund 20 Prozent. Ein Teil davon, nämlich die sogenannte UV-A-Strahlung, dringt an wolkenfreien Tagen sogar weitgehend ungehindert bis zum Boden vor. Es droht Sonnenbrandgefahr - besonders in der Mittagszeit oder in den frühen Nachmittagsstunden, wenn die UV-Strahlung intensiv ist.

Expertern raten daher, auch beim Waldspaziergang an eine Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille zu denken. Helle Langarmhemden und Hosen mit UV-Stoffzertifikat schützen zudem nicht nur vor UV-Strahlung. Sie helfen auch dabei, lästige Zecken frühzeitig zu entdecken.

Übrigens: Besonders bei Wanderungen in Kammlagen ist guter Sonnenschutz wichtig. Denn hier ist die UV-Strahlungsintensität besonders hoch: Pro 1.000 Höhenmeter steigt sie um etwa 15 Prozent an.