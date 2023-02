Ausstellung "Future Food" im Museum Arbeitswelt in Steyr

Während die Wohlstandsgesellschaft ständig wechselnden Ernährungstrends huldigt, hungern weltweit hunderte Millionen Menschen. Einerseits kulturelle und persönliche Einstellungen, andererseits Wirtschafts- und Weltpolitik bestimmen, was täglich den Hunger von acht Milliarden Menschen stillt. Alles das sind Themen der neuen Ausstellung "Future Food - Essen für die Welt von morgen" des Museum Arbeitswelt in Steyr (OÖ).

"Die Ausstellung soll zeigen, dass die Zukunft der Welternährung von politischen Weichenstellungen, aber auch von persönlichen Entscheidungen abhängen wird. Essen ist nicht nur eine private Handlung, sondern auch ein politischer Akt. Wir alle sind Teil eines globalen Ernährungssystems, das einerseits Milliarden Menschen satt macht, während es noch immer mehr als 800 Millionen Menschen hungern lässt. Hinzu kommen neue globale Herausforderungen durch die Konsequenzen des Klimawandels, schwindende Ressourcen und die zunehmende Marktmacht transnationaler Konzerne", erklärte Stephan Rosinger, seit 2019 künstlerischer Leiter des Museums in der oberösterreichischen Industriestadt, anlässlich der Eröffnung am kommenden Donnerstag (16. Februar). Das Museum wurde in den vergangenen beiden Jahren verändert: Ausstellungsplatz und ein Veranstaltungszentrum sollen einander ergänzen.

Die Show selbst hat bereits Geschichte. Rosinger: "Sie stammt ursprünglich vom Deutschen Hygiene Dresden, das immer wieder progressive Ausstellungen gestaltet. In Dresden wurde sie bis August 2021 gezeigt, fiel damit aber leider auch in die Pandemiezeit hinein. Für unseren Standort wurde die Präsentation entsprechend adaptiert. Ursprünglich war sie ja nicht als 'Wanderausstellung' konzipiert, wurde aber auch bereits im renommierten Brotmuseum Ulm und im Industriemuseum Osnabrück in Deutschland gezeigt. Wir wollen den Menschen möglichst anschaulich zeigen, wie der Weg unserer Ernährung vom Feld bis auf den Tisch verläuft - samt Geschichte und die Zukunft der Ernährung. Hinzu kommt, dass die Ausstellung auch Möglichkeiten aufzeigen soll, wie der Einzelne sein Ernährungsverhalten steuern und andererseits einen Beitrag zu mehr Ökologie und Ressourcenschonung leisten kann."

Das Ganze ist in vier Abteilungen gegliedert: Am Eingang steht die Präsentation eines Zeltfestes, in dem sozusagen die Zukunft des Grillhendls dargestellt wird. Dann folgt ein Gewächshaus, das sich mit der Produktion von Nahrungsmitteln beschäftigt. Der nächste Part ist ein Logistikzentrum, das die weltweiten Handelsströme rund um eine globalisierte Nahrungsmittelindustrie präsentiert. Ein darauf folgender Rundgang in einem Supermarkt soll den Besuchern Ernährungstrends und Wahlmöglichkeiten bewusst machen. Und schließlich ein Supermarkt-Parkplatz: Er soll Auswirkungen unseres Konsumverhaltens und Beeinflussungsmöglichkeiten durch bewusstes Handeln in Sachen Ernährung darstellen.

Wird es im Jahr 2050 nur noch Tofu-Grillhendln und Fleisch aus dem Labor geben? Muss die Menschheit rigide Selbstbeschränkung betreiben? Wie können Politik, NGOs, Zivilgesellschaft und die Konsumenten die Zukunft in Ernährungsfragen nachhaltig gestalten? Alles das steht in dem Museum in Steyr zur Diskussion. Der Ausstellungsmix umfasst sowohl museale Exponate als auch aus interaktive Medienpräsentationen, Videoinstallationen, wissenschaftliche Prototypen und künstlerische Positionen.

Service: Museum Arbeitswelt/Steyr "Future Food - Essen für die Welt von morgen", Eröffnung am 16. Februar, freier Eintritt ab 20.00 Uhr; Öffnungszeiten ab 17. Februar: 9.00 bis 17.00 Uhr, am Wochenende/Feiertage von 10.00 Uhr 17.00 Uhr; Internet: .