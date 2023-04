Austernpilze helfen gegen erhöhte Blutfettwerte

Wer einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte öfter zu Austernpilzen greifen. Denn diese Pilzsorte enthält natürliche Statine. Normalerweise wird dieser Arzneistoff verschrieben, um den Cholesterinspiegel zu senken.

Das hat vor einigen Jahren eine wissenschaftliche Studie in Deutschland ergeben, bei der Personen mit erhöhten Cholesterinwerten Austernpilz-beziehungsweise Tomatensuppe aßen. In der ersten Gruppe sank die Menge des schädlichen LDL-Cholesterins, in der anderen änderte sich nichts. Das Gute an den Pilzstatinen: Sie beeinflussen Blutfettwerte im Normbereich nicht.

Pilze kurbeln darüber hinaus die Tätigkeit von Leber und Galle an. Dadurch scheidet der Körper mehr Cholesterin aus, sodass der Cholesterinspiegel im Blut sinkt.