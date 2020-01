Tragischer Unfall: Australierin stirbt bei einem Kuchen-Wettessen

Gefährliche Wettessen: Eine 60-jährige Frau starb am australischen Nationalfeiertag bei einem Kuchen-Wettessen in einem Hotel an der Ostküste.

So viel steht fest: Wettessen sind gefährlich. Immer wieder kommt es zu tragischen Zwischenfällen, so wie jüngst in Australien. Eine Frau versuchte eine große Menge an Kuchen schneller als ihre Mitstreitenden zu essen. Dabei verschluckte sich die 60-Jährige und kam ums Leben. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, dem australischen Nationalfeiertag, an der Ostküste in einem Hotel in Scarness.

Wettessen am "Australia Day"

Laut ABC wollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hotels noch versucht haben, die Frau zu retten – erfolglos. Die Australierin soll in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Die Polizei untersucht demnach den Fall, den ein Gerichtsmediziner klären soll. Der "Australia Day" wird mit diversen Events zelebriert. Die 60-Jährige aß Lamington, ein typisch australisches Gebäck (ähnlich wie Kokosschnitten). Wie der tragische Vorfall zeigt, sind Wettessen keine ungefährliche Sache: Wir erinnern uns an eine Britin, die ihrer Familie im Wohnzimmer zeigen wollte, wie viele Kekse sie in den Mund nehmen kann und erstickte. Die ganze Geschichte lest ihr hier.