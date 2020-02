6. Folge "Der Bachelor" 2020: Geht's noch schlimmer? Warum denn nicht...

Theoretisch hatten wir nach der letzten Folge "der Bachelor" ziemlich genug von armen verletzten Männer-Egos und der Detailansicht von Sebastian Preuss' Zunge. Aber pflichtbewusst (höhöhö) wie wir sind, haben wir natürlich wieder eingeschaltet.

Und durften Zeuge werden, wie in der 6. Folge drei Kandidatinnen quasi zum Speed Dating eingeladen wurden, der Bachelor also ein traumhaftes Rendezvous mehrfach recycelt hat. Dabei muss der Einfachheit halber natürlich nicht einmal die Einladung umformuliert, sondern einfach nur der Name der Auserwählten ausgetauscht werden. Not a surprise: Die Einzige, die sich darüber beschwert hat, ist natürlich rausgeflogen.

Bei den anderen wurde wieder ordentlich Druck aufgebaut, so schnell wie möglich mit ihm körperlich zu werden. Das Motto - kaum reden, sondern gleich anfassen, nicht kennenlernen, sondern knutschen - wird beinhart weiter durchgezogen. Und so kommen wir auf den Spitzenwert mit drei Frauen zu schmusen in nur einer Folge. Aber wer zählt beim Basti denn noch mit? Auf alle Fälle die UserInnen auf Twitter: