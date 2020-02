7. Folge "Der Bachelor" 2020: "Dann komm mal her, du eingelegte Kirsche!"

Tut uns wirklich leid, wir haben den Überblick verloren, wie viele Kandidatinnen der Bachelor bereits geknutscht hat: Eine Premiere jedoch in der 7. Folge: knutschen, währen die anderen UM DIE ECKE SITZEN.

Der Bachelor Sebastian Preuss spricht von einer "anstrengenden" Zeit“, die hinter ihm liegt. Kandidatin Diana fragt beim Kuscheln mit ihm "Wie lange dauert das hier noch?". Und wir können diese Worte SO SO sehr nachempfinden. Denn es gab wohl noch keine Staffel der Rosenausgabe, die so voll gepackt war mit tragisch sinnentleerten Dialogen sowie unangenehmer Stille zwischen zwei Menschen. Wirklich geholfen hat da nur eines - das gemeinsame Aufarbeiten auf Twitter: