Euch fehlt das LETZTE Weihnachtsgeschenk? Ihr sucht noch nach einer Kleinigkeit für eure Freundin? Oder nach einem Mitbringsel für die Person, die an einem Weihnachtsfeiertag für die versammelte Mannschaft kocht? Wir hätten da was für euch. Und ihr habt wahrscheinlich schon alle Zutaten zu Hause. Eine Backmischung im Glas sieht nicht nur toll aus, sondern ist auch echt nützlich! Nicht, dass uns zu Weihnachten die Kekse ausgehen würden... Aber die Backmischung ist ja eine Zeit lang haltbar. Ziemlich praktisch! Und auch das Glas kann immerhin auch wiederverwendet werden. Die Kreativen unter euch können sich bei den Etiketten und der Verpackung etwas einfallen lassen. Aber die Backmischung im Glas sieht auch ohne viel Schnick Schnack richtig hübsch aus.

Das brauchst du für die DIY-Backmischung für Apfel-Zimt-Muffins

200 g Mehl

3 Teelöffel Backpulver

60 g Haferflocken

1 Prise Salz

2 TL Zimt

120 g geriebene Walnüsse

1 Päckchen Vanillezucker

100 g Zucker

...und natürlich ein großes Glas oder eine Glasflasche

Schichten! Schichten! Schichten! So geht's:

Vermischt die Zutaten mit einer ähnlichen Farbe. In diesem Fall: Mehl, Zucker, Vanillezucker, Backpulver und Salz. Am besten dieses Gemisch zuerst in das ausgewaschene Glas füllen. Danach alle weiteren Schichten. Die Walnüsse am besten ganz oben reinfüllen. Gut verschließen!

Die "nassen" Zutaten können natürlich nicht mit ins Glas, aber aufs Etikett! Oder auf eine Papierrolle, die ihr einfach dazu hängt.

1 Apfel schälen, würfelig schneiden

125 g Butter mit 2 Eiern schaumig schlagen

Zutaten aus dem Glas mit 200 ml Milch und den restlichen Zutaten vermischen

Bei 180 Grad für 25 Minuten backen