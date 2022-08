Bacon tanzt mit Birne: So geht das Dreikäsehoch-Brot

Dreikäsehoch oder vielleicht doch lieber Hawaii-Toast für Hipster? Nein, ganz klar: Das ist ein Dreikäsehoch! Man muss dem Kind nur einen interessanten Namen geben. Dann wird aus dem schnöden Vorgang "was hab ich denn noch alles im Haus, das weg muss" die Geburtsstunde einer unfassbar leckeren Vorspeise, bei der der Bacon die Birne um ein Tänzchen in der heißen Pfanne bittet, was der Käse einfach zum dahinschmelzen findet.

Und warum jetzt Dreikäsehoch? Ganz einfach, weil dieses nette kleine Brot mit Birne (so könnte man das Gericht nämlich auch nennen) drei Sorten Käse enthält. Wie gut das Silvester immer etwas vom würzigen Raclette-Käse übrig bleibt und ich ihn in Würfel geschnitten und eingefroren das ganze Jahr portioniert zur schnellen Verfügung habe.

4 reife Birnen, 4 Scheiben Bacon, 2 TL Butter, 1 TL Zucker, 1 rote Zwiebel, Salz, Pfeffer, 2 große Scheiben Krustenbrot ca. 1 cm dick, 3 TL Frischkäse, 1 kleiner TL eingelegter grüner Pfeffer, 2 Zweige Thymian, 1 Handvoll würzige Käsewürfel, etwas Parmesan

1. Den Ofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Zwiebeln und den Bacon in schmale Streifen schneiden. Die Birne schälen und in ca. 1 cm x 1 cm große Würfel schneiden. Den grünen Pfeffer hacken und mit dem Frischkäse vermengen.

2. Den Bacon ohne Zugabe von Fett in der heißen Pfanne ausbraten, dabei die Zwiebeln mit anbraten. Die Butter dazugeben und zusammen mit dem Zucker alles karamellisieren lassen. Die Birnen und die Käsewürfel unterrühren und kurz heiß werden lassen. Zum Schluss den Thymian dazugeben, mit Salz abschmecken und die Pfanne vom Herd nehmen.

3. Die beiden Brotscheiben mit dem Frischkäse bestreichen, die Masse gleichmäßig auf beide Scheiben verteilen und auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech 5 min knusprig werden lassen.

4. In der Zwischenzeit mit dem Sparschäler einige Flocken von dem Parmesan abhobeln.

5. Die Stullen aus dem Ofen holen, halbieren und mit dem Parmesan hübsch auf Tellern anrichten und servieren. Guten Appetit!

Mehr Rezepte unter: