Es ist soweit: Die Ballerinas sind zurück!

Zugegeben: Ballerinas waren ab Mitte der 2000er-Jahre modetechnisch unsere treuesten Begleiter. Wir erinnern uns an all die Parties und Hochzeiten, bei denen wir ohne die flachen Schuhe wohl kaum länger als bis 2 Uhr morgens durchgehalten hätten. Und auch zum Dirndl machten die schlichten Schuhe eine ganz gute Figur. Jaaa, die meisten Männer finden sie recht unattraktiv, aber ihnen gefällt ja ohnehin fast nie ein Trend, wie wir hier eindrucksvoll unter Beweis stellen konnten – und auch sonst können wir nur dazu sagen: In High Heels 5 Stunden zu laufen ist KEIN SPASS.

Die Fußsohlen lassen grüßen: Ballerinas feiern ein Comeback

Aber ganz ehrlich? Ein bisschen hatten sie schon recht... So manches Foto aus 2009 würden wir gerne in unserer Festplatte vergraben lassen und NIE WIEDER hervorholen. Jeans, Ballerinas, Bluse... irgendwie tut das jetzt ein bisschen unserem ästhetischen Auge weh. Doch für alle hartgesottenen Fans gibt es jetzt gute Neuigkeiten, denn wie es aussieht, sind die Ballerinas zurück! Das sind die Anzeichen...

Beweisstück A: Designer präsentieren Ballerina-Modelle

Ganz so bequem sind die flachen Treter eigentlich doch nicht. Die meisten Modelle ließen mit einer viel zu dünnen Sohle jede Unebenheit zur absoluten Zerreißprobe werden. Bei den neueren Modellen scheint sich da nicht viel getan zu haben... Woher wir das wissen? Dior, Stella McCartney und Maison Margiela haben bereits bei ihrer letzten Frühjahr/Sommer-Kollektion bereits ihre Modelle präsentiert. Ein Zeichen dafür, dass es heuer aber ECHT soweit sein wird und wir so einige Ballerina-Styles auf der Straße sehen werden.

Beweisstück B: Stars & Influencer bei der Fashion Week

Model und Moderatorin Alexa Chung trug Ballerinas bei der Londoner Fashion Week im Februar 2020

Noch ein Gast in London...

Kate Moss letzten Sommer in London

Influencerin Alexandra Lapp bei der Pariser Fashion Week im September 2019

Ein weiterer Gast in Paris

