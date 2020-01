Wenn wir unsere Eltern beim Schmusen sehen, finden wir's meistens eher peinlich. Nicht so bei Barack und Michelle Obama. Ihre Langzeit-Ehe macht uns einfach nur glücklich!

Paare, die jahrelang zusammen sind und sich noch immer so verliebt zeigen wie am allerersten Tag, lösen bei uns ein warmes Gefühl in der Bauchgegend aus. War es uns früher eher peinlich, wenn sich unsere Eltern vor uns küssten, denken wir uns heute "WOW, wie machen die das nur?!". Wie dem auch sei, wir sagen es nun laut und offiziell: Wir wollen eine Beziehung wie die von Barack und Michelle. Wenn das kein Zeichen ist, dass wir endgültig erwachsen werden, wissen wir auch nicht...

Am 17. Jänner postete Barack gleich mehrere Bilder auf Instagram, um Michelles 56. Geburtstag zu würdigen. Die Fotos, die in einer Fotobox entstanden sein dürften, sind vielleicht das Süßeste, was wir dieses Jahr bisher gesehen haben.

» In jeder Szene bist du mein Star, Michelle Obama! Happy Birthday, Baby «

schrieb Barack Obama unter die Bilder. Und wir schmelzen.

"Das sind die besten Bilder des Internets", schrieb ein User in den Kommentaren. Und wir können das nur unterschreiben. "Das ist die Liebe, für die ich hier bin", "Was für eine Inspiration", heißt es von anderer Seite. Und auch in diesen Fällen können wir nur zustimmend nicken.

Schon letztes Jahr postete Barack ein unfassbar liebes Throwback-Foto der beiden auf seiner Insta-Seite: "Ich wusste es schon damals und bin heute absolut überzeugt: Du bist einzigartig, Michelle Obama", schrieb er unter das Bild. Warum bitte bist du so verdammt gut darin, Geburtstags-Postings zu verfassen, Barack?

Es muss wohl die Liebe sein. Wir wünschen Michelle jedenfalls auch nur das Allerbeste. Immerhin gibt sie die besten Ratschläge der Welt – sie hat uns nämlich verraten, wie wir unseren persönlichen Barack finden können. Der macht uns dann hoffentlich auch solche Liebeserklärungen... ;-)

Übrigens: Diese 6 Bücher solltest du laut dem Ex-Präsidenten der USA lesen!