Basketball-Superstar Kobe Bryant ist bei einem Hubschrauberabsturz in Kalifornien ums Leben gekommen. Mit an Board: seine 13-jährige Tochter Gianna.

Traurige Nachrichten aus Los Angeles: Basketball-Star Kobe Bryant und seine 13-jährige Tochter sind am Sonntag bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen. Der 41-Jährige, der mit fünf Meistertiteln zu einem der erfolgreichsten Spieler in der NBA-Geschichte wurde, ist am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr Ortszeit verunglückt. Insgesamt seien neun Menschen mit an Bord gewesen – keiner der Passagiere überlebte. Kobe Bryant hinterlässt eine Frau und drei Kinder. Die zweitälteste der vier Töchter des Paares begleitete ihren Vater im Hubschrauber. Der Basketballer soll mit ihr auf dem Weg zu einem Turnier in Calabasas gewesen sein. Mehr Infos und Bilder im Video: