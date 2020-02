Gut aussehen – mit gutem Gewissen: Die neuen Beauty-Highlights von LOOK BY BIPA pure sind zu 100% vegan, mineralöl- und silikonfrei und setzen deine natürliche Schönheit mit pflegenden Inhaltsstoffen und innovativen Texturen perfekt in Szene.

Nicht nur die äußeren, sondern auch die inneren Werte zählen – deshalb achten wir auch bei unseren Beauty-Produkten ganz genau darauf, was eigentlich drinsteckt. Die neue Kosmetiklinie LOOK BY BIPA pure ist zu 100% vegan, kommt ganz ohne Mineralöl und Silikone aus und verschönert nicht nur, sondern pflegt deine Haut, Wimpern und Nägel gleichzeitig mit wertvollen Inhaltsstoffen.

Du kannst dich gar nicht entscheiden, welche Produkte der neuen Linie du als erstes ausprobieren möchtest? Diese Highlights verdienen einen Fixplatz in deinem Kosmetiktäschchen:

Das hydrating primer oil ist die perfekte Grundlage für jeden Beauty-Look. Das ultraleichte Gesichtsöl zieht schnell ein und bereitet die Haut mit feuchtigkeitsbewahrendem Granatapfel‐Extrakt, Vitamin E und Arganöl optimal auf ein makelloses Make-up vor.

Auch die natural finish face palette vereint Make-up und Pflege in einem Produkt. Die leichte Puder-Textur mit Granatapfel-Extrakt bringt die Haut zum Strahlen, verschiedene Farben und Finishes ermöglichen eine Vielzahl toller Looks: Die Palette #010 enthält ein seidig mattes Setting‐Puder, ein Banana‐Puder zur Kaschierung von Augenringen und dunklen Schatten, ein konturierendes Bronzing‐Puder sowie ein zart pearliges Blush-Puder, das die Wangenknochen subtil betont.

Die Palette #020 beinhaltet ein mattierendes Setting‐Puder, ein pastelliges Brightening-Puder mit aufhellendem Effekt, ein mattes Bronzing‐Puder zur Betonung einzelner Gesichtspartien sowie ein pearliges Bronzing‐Puder für einen sonnengeküssten Look.

Zum Auftragen der vielseitigen Gesichtspuder hat LOOK BY BIPA pure einen eigenen Pinsel im Programm: Der Puderpinsel aus Synthetikhaar sorgt für ein ebenmäßiges Hautbild und ist ideal für Veganer und Tierhaarallergiker geeignet. Tolles Extra: Der Griff besteht aus schnell nachwachsendem Bambusholz aus zertifiziertem Anbau.

Für einen natürlichen, gesunden Glow ist der illuminating lips & cheeks stick unsere erste Wahl. Der praktische Beauty-Helfer im Taschenformat zaubert einen seidigen Schimmer mit einem Hauch von Farbe auf Wangen und Lippen und pflegt die Haut mit wertvollem Vitamin E.

Ein weiteres Lieblingsprodukt aus der neuen LOOK BY BIPA pure-Linie ist die voluminizing mascara . Die innovative, mineralölfreie Formel mit Panthenol verleiht den Wimpern tolles Volumen und außergewöhnlichen Glanz im Handumdrehen.

Jetzt fehlt eigentlich nur noch eines für einen unkomplizierten, natürlich-schönen Look: Der power gloss nail polish von LOOK BY BIPA pure komplettiert deinen Style mit hochglänzender Farbe und pflegt deine Nägel mit wertvollem Granatapfel-Extrakt.

Bezahlte Anzeige