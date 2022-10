Manchen Menschen schlägt beispielsweise Stress auf den Magen, sie bekommen dann kaum noch einen Bissen herunter. Wer keinen Appetit hat, kann es mit flüssigen oder weichen Lebensmitteln versuchen. Wenn die Lust auf Essen fehlt, hilft vielleicht ein Glas mit Fruchtsaft, ein Joghurt mit frischen Früchten oder auch ein Smoothie. Das kann auch helfen, wenn man in der Früh vor Arbeit oder Schule noch keinen Appetit hat - so muss man nicht mit leerem Magen in den Tag starten.