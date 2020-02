Die 5 beliebtesten Beautyprodukte? Sind leistbar!

Ständig gibt es neue Beauty-Produkte und -Trends, die den Markt regelrecht überschwemmen. Aber welche der unzähligen Produkte sind am Ende die wirklich besten? Wir wollten es genau wissen und haben zusammen mit Stylight herausgefunden, welche die beliebtesten Make-up- und Gesichtspflege-Produkte der Internetschaft sind.

Und so viel sei schon mal verraten: Trotz all der angesagten It-Produkte, die 2019 in aller Munde waren und unsere Instagram-Feeds übernommen haben, bleiben Online-ShopperInnen doch jenen Produkten treu, die sie bereits kennen und lieben.

Was noch? Obwohl Online-UserInnen eine Liebe für Luxusmarken hegen, halten sie sich beim Shoppen dennoch an eine sehr breitgefächerte Preiskategorie. Das zeigt sich an unserer Rangliste, die eine vielfältige Mischung aus High-End-Produkten und Drogerie-Favoriten zeigt. Neugierig über welche Produkte wir genau sprechen?

Das sind die 5 beliebtesten Beauty-Produkte 2020

1. Der beste Lippenstift? MAC Lipstick Mini Ruby Woo

Das ikonische Rot von MAC kostet in der Mini-Version nur 13 Euro!

2. Die Lieblings-Foundation? Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup

Die Nr. 1 der beliebtesten Foundations ist Estée Lauders Double Stay-in-Place Make-up. Zu haben schon ab rund 30 Euro

3. Der beliebteste Nagellack? Kommt von O.P.I.

Das OPI-Produkt "Cozu-melted in the Sun" kostet rund 12 Euro.

4. Welches Parfum das Internet besonders liebt? Miss Dior!

Miss Dior ist das Parfum Nr. 1. Der Preis hierfür liegt bei 90 Euro.

5. Die beste Gesichtspflege? Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II

Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex ist die Nummer 1 der am häufigsten angeklickten Gesichtspflege Produkte. Der Verkaufspreis beträgt 90 Euro pro 50 ml.

