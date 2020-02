Bis du bereit für eine Reise ins Unbewusste?

Hoffentlich! Ab 15. März nämlich geht die neue ORF-Netflix-Produktion „Freud“ on air! Wir haben die Schauspieler und Schauspielerinnen zu ihren Träumen befragt und schlafend fotografiert.

Gähn! Als Mama eines 17-Monate alten Sohnes ist das Thema Schlaf für mich…naja, wie soll sich sagen, ein sehr spezielles! ;) Umso mehr hab ich es genossen, mit den Schauspielern und Schauspielerinnen der neuen Netflix-Serie „Freud“ ins Land der Träume einzutauchen. Wir wollten von den Promis wissen, was ihnen in der Nacht so unterkommt und haben sie schlafend fotografiert. Kleiner Spoiler: Es geht ums Fliegen, ums Fallen und um eine Welt, die untergeht!

Mit dabei sind Robert Finster (er spielt den Hauptdarsteller Sigmund Freud in seinen jungen Jahren), Brigitte Kren, Matthias Stein, Noah Saavedra und Aaron Friesz. Der Mystery-Thriller des Wiener Regisseurs Marvin Kren ist übrigens ab 15. März im ORF und auf Netflix zu sehen! Und ich hoffe, dass ich diesen Abendtermin mal ausnahmsweise nicht verschlafe.

