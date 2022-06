Berufsbegleitend studieren - wie funktioniert's?

In Österreich wächst das Angebot berufsbegleitender Weiterbildungsmöglichkeiten stetig und weist eine große Vielfalt auf. Die meisten Fachbereiche, ob wirtschaftlich, sozial oder kreativ, bieten dir berufsbegleitende Studienmöglichkeiten an.

Bei uns erfährst du alles, was du über dein berufsbegleitendes Studium wissen musst. Wir erklären dir, welche Vor- und Nachteile diese Art des Studiums mit sich bringt und welche besonderen Angebote es speziell für Frauen gibt. Ein Fernstudium interessiert dich ebenfalls? Auch hier haben wir für dich wichtigsten Informationen. So findest du rasch heraus, ob berufsbegleitend Studieren zu dir passt und wie du deine Karriere auf die nächste Stufe heben kannst.

Was versteht man unter "berufsbegleitend studieren"?

Unter der Woche arbeitest du als vollständiges Team Mitglied in einem Betrieb oder einem Unternehmen. Am Abend oder an den Wochenenden besuchst du dann deine Vorlesungen, Seminare oder schreibst deine Prüfungen. So könnte dein Alltag ausschauen, wenn du berufsbegleitend studierst.

Bei dieser Art des Studiums geht es vor allem darum, dass du das in der Uni vermittelte Wissen direkt in der Praxis anwendest. Damit hast du einen echten Vorteil gegenüber Vollzeitstudierenden, da du dich fortlaufend mit den steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes beruflich weiterentwickelst.

Du hast zwei Möglichkeiten, berufsbegleitend zu studieren:

1. Das berufsbegleitende Präsenzstudium kannst du beispielsweise als Abendstudium oder als Wochenendstudium neben deinem Job absolvieren.

2. Das Fernstudium hingegen kannst du auch von zu Hause aus abschließen. Je nach Fernhochschule machst du deine Prüfungen an einer bestimmten Hochschule oder legst die Prüfungen online ab.

Welche Vor- und Nachteile hat ein hat berufsbegleitendes Studium?

Strukturierter Alltag oder doch lieber die letzte Vorlesung im Café nachholen? Hier findest du die Vor- und Nachteile des berufsbegleitenden Studiums:

Vorteile

Du hast direkte Verknüpfungen mit der Praxis und kannst die auf der Uni gelernte Theorie, simultan in die Praxis umsetzen. Das wird dir zum einen bei deinen Prüfungen weiterhelfen, zum anderen wirst du neu Gelerntes schneller verstehen.

Finanzielle Unabhängigkeit und ein geregeltes Einkommen. Gratulation, du bist von nun an kein:e armer Student: in mehr und kannst dir vielleicht sogar deine eigene Wohnung leisten oder auch gleich deine Studiengebühren selbst bezahlen.

Networking: Du hast die Möglichkeit innerhalb deiner Branche viele neue und spannende Kontakte zu knüpfen. Diese können dir dann für deine spätere Karriere von Vorteil sein.

Nachteile

Weniger Freizeit. Ja, leider bleibt nicht mehr ganz so viel Zeit für Freund:innen und Hobbies, da du an den Wochenenden lernen musst oder Seminare besuchst. Deine Verpflichtungen mit der Uni, dem Job und Freizeitaktivitäten zu kombinieren, kann ganz schön tricky sein.

Klassische Studentenfreiheiten wie fortgehen unter der Woche oder langes ausschlafen unter der Woche kannst du leider nicht genießen.

Hoher Stressfaktor. Vollzeit arbeiten und nebenher studieren bringt einen gewissen Dauerstress mit sich. Wenn du nicht belastbar bist, ist ein berufsbegleitendes Studium eher problematisch. In deinen Semesterferien hast du nicht wie die andere Studierende frei, sondern arbeitest natürlich ganz normal weiter.

Welche Studiengänge gibt es berufsbegleitend?

Ob Bachelor oder Master - Am FH Campus Wien wird an den unterschiedlichen Departments Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Angewandte Pflegewissenschaft, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit und Politik als berufsbegleitende Studiengänge angeboten.

➠ Hier findest du einzelnen Studiengänge der FH Wien, die berufsbegleitend angeboten werden.

Aber auch die TU Wien bietet berufsbegleitende Studiengänge an und hat unterschiedliche Studienangebote im Bereich Immobilien & Bauen wie beispielsweise: MSc Immobilienmanagement & Bewertung und Immobilienwirtschaft & Liegenschaftsmanagement.

➠ Auf studium.at findest du ebenfalls eine Übersicht aller berufsbegleitenden Studiengänge in Wien.

Welche speziellen Angebote gibt es für Frauen? (waff)

Der Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff) ist die arbeitsmarktpolitische Einrichtung der Stadt Wien und unterstützt unter anderem Frauen, die neben dem Job studieren.

Ihre Ziele sind insbesondere bestehende Benachteiligungen am Arbeitsmarkt (denen leider besonders Frauen ausgesetzt sind, aktuelle Gender Pay Gap 19%) abzubauen. Gleiche Chancen für Männer und Frauen am Arbeitsmarkt zu fördern sowie eine gute Berufsausbildung und einen erfolgreichen Berufseinstieg junger Menschen sicherzustellen.

Spezielle Kurs Angebote findest du beispielsweise für die Themen Karenz und Wiedereinstieg, Nachholen von Abschlüssen (siehe auch Matura nachholen) oder Informationen für neu zugewanderte. Zudem gibt es Angebote für Arbeitssuchende und finanzielle Unterstützung für deine Aus- und Weiterbildung .

Welche weitere (finanziellen) Unterstützungen gibt es in Österreich?

Grundsätzlich kostet ein berufsbegleitendes Studiun gleich viel wie ein Vollzeitstudium und hängt von der Ausbildungsstätte ab. Bei staatlichen Universitäten fallen während der Mindeststudiendauer (plus zwei Toleranzsemester) keine Studiengebühren (363,36€ - Stand 2022) - außer der ÖH-Beitrag - an. An den meisten FHs muss ein Studienbeitrag pro Semster bezahlt werden.

Finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten findest du bei aha.bildungsberatung.at. Stipendium, Bildungsdarlehen, Kredite oder betriebliche Weiterbildungsmöglichkeiten.

Wie funktioniert ein Fernstudium berufsbegleitend?

Mit einem Fernstudium bist du orts- und zeitunabhängig und kannst – größtenteils im Selbststudium – einen Bachelor oder Master erreichen. Deine Studienunterlagen werden dir dann regelmäßig per Mail oder Post zugeschickt.

Natürlich musst du auch hier deine Prüfungen ablegen. Dir sollte zudem bewusst sein, dass du eher auf dich allein gestellt bist und in der Lage sein solltest selbständig zu arbeiten. Du hast nicht immer (wie im Präsenzstudium) den direkten Austausch mit dem Vortragendem und deinen Kommilitonen. Bei den Online-Vorlesungen kann es zudem sein, dass deine Konzentration nicht ganz so hoch ist. Das ist dem geschuldet, dass es einfach etwas anderes ist, dem Vortragendem in der Vorlesung vor Ort zu begegnen als online via Zoom Call.

Da dein Studium jedoch ortsunabhängig ist, kannst du theoretisch nebenher reisen und bist generell zeitlich flexibler als im Präsenzstudium.

Berufsbegleitend studieren: Du hast die Qual der Wahl

Du siehst, es gibt viele Vorteile, die das berufsbegleitende Studieren mit sich bringt. Besonders wenn du schon etwas älter bist und dich weiterbilden möchtest, kannst du nebenher arbeiten und deinen Lebensstandard weiter aufrechterhalten. Manchmal übernimmt der oder die Arbeitgeber:in auch deine Studiengebühren (er kann diese nämlich steuerlich absetzen) win win also.

Wenn dir dein Job viel Freude bereitet, du gerne Struktur im Leben hast, stressresistent bist und anderen Student:innen einen Schritt voraus sein möchtest, könnte ein berufsbegleitendes Studium genau das richtige für dich sein.