Die süße Strandtasche von Emporio Armani (erhältlich bei Peek & Cloppenburg ) passt perfekt für den Beach, macht aber auch in der City eine gute Figur! Und das Designerstück ist auch noch randvoll mit exquisiten Beauty-Goodies von Nivea, by Kilian, Sisley, Clarins, Shiseido, YSL, Douglas X Gentile Catone & Dior. Mitspielen lohnt sich also. Viel Glück!

Wie du die Best Bag gewinnen kannst, erfährst du im neuen WOMAN, ab 25. Mai im Handel.