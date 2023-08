Henkel-Bags sind die Trend-Modelle der Stunde! Wir haben das edle, weiße Leder-Design von Liebeskind Berlin bei P&C entdeckt und tragen sie entweder in der Hand oder crossbody am coolen Logo-Gurt. Und das chice Designerstück ist zusätzlich noch randvoll mit exquisiten Beauty-Goodies von Lancôme, Dior, Essie, Clarins, Parsa Beauty & Sensai. Mitspielen lohnt sich also. Viel Glück!



Wie du die Best Bag gewinnen kannst, erfährst du im neuen WOMAN, ab 24. August im Handel.