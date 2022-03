Gewinn: Best Bag von Prozena Schouler

Die stylishe „Sullivan Bag“ von Proenza Schouler White Label aus feinem Leder haben wir auf zalando.at entdeckt. Besonders cool ist die herausnehmbare Tasche mit Reißverschluss, die du auch als Clutch am Abend tragen kannst. Außerdem kommt das It-Modell mit längenverstellbarem Trageriemen, damit du sie unkompliziert deinem Look anpassen kannst. Und das Designerstück ist auch noch randvoll mit exquisiten Beauty-Goodies von Clarins, Douglas, Narciso Rodriguez, Biotherm, Dr. Hauschka & Dior. Mitspielen lohnt sich also. Viel Glück!

Wie du die Best Bag gewinnen kannst, erfährst du im neuen WOMAN, ab 31. März im Handel.