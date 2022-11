Gewinn: Best Bag von Samsonite

Achtung an alle Kunst-Fans! Wir haben den streng limitierten „C-Lite Trolley 55“ aus der begehrten „Basquiat“-Special-Collection von Samsonite für euch. Und das edle Stück mit einem Werk des weltberühmten Künstlers Jean-Michel Basquiat (Tipp: aktuell läuft auch die Retrospektive in der Wiener Albertina!) ist auch noch randvoll mit exquisiten Beauty-Goodies von Clarins, Yves Saint Laurent, Annemarie Börlind, Sisley, Kiehl‘s, Estée Lauder, Dior & Guerlain. Mitspielen lohnt sich also. Viel Glück!

Wie du die Best Bag gewinnen kannst, erfährst du im neuen WOMAN, ab 3. November im Handel.