Gewinn: Best Bag von Joop

Die chice Allrounder-Tasche von Joop (erhältlich bei Humanic ) aus Lederimitat lässt sich zu vielen sommerlichen Looks kombinieren. Besonders praktisch ist nicht nur der verstellbare Trageriemen, auch die Extra-Clutch macht ordentlich was her! Und das Designerstück ist auch noch randvoll mit exquisiten Beauty-Goodies von Lancôme, Sisley, Garnier, Clinique, Clarins, Douglas & Dior. Mitspielen lohnt sich also. Viel Glück!



Wie du die Best Bag gewinnen kannst, erfährst du im neuen WOMAN, ab 9. Juni im Handel.