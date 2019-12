Während junge Menschen oft so leben, als gäbe es kein Morgen, sitzen alte da und machen sich so ihre Gedanken. Viel haben sie in ihrem langen Leben erfahren und gelernt. Oder wie es Jean-Jacques Rousseau so treffend gesagt hat:

» Die Jugend ist die Zeit, die Weisheit zu lernen. Das Alter ist die Zeit, sie auszuüben. «

Alte Menschen sind sozusagen die Quelle der Weisheit. Und wir würden gut daran tun, ihnen öfter zuzuhören. Auch wenn wir natürlich nicht immer einer Meinung mit unseren Omis und Opis sind und wir so manch konservativeren Rat gern mal überhören, können wir von ihrer langen Lebenserfahrung profitieren. Das beweist sogar eine psychologische Studie mit 200 TeilnehmerInnen aus dem Jahr 2010. Forscher wollen da nämlich herausgefunden haben, dass man mit zunehmenden Alter automatisch auch weisere Entscheidungen trifft.

Warum sind ältere Menschen so weise?

Nach Ansicht der Forscher könnte die Weisheit der Alten neben ihrer größeren Lebenserfahrung teilweise auch dadurch bedingt sein, dass sie eine größere Distanz zu Konflikten gewonnen haben und weniger emotional involviert sind.

Diese Weisheiten von älteren Menschen sollten wir uns zu Herzen nehmen

Das beweisen auch die Weisheiten dieser BewohnerInnen eines Seniorenheims, die gerade auf Instagram die Runde machen und für einen regelrechten Internet-Hype gesorgt haben. Klickt euch durch und lasst euch für's neue Jahr inspirieren!

