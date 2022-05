Bewegt und gesund: Buch "Lebensmotor Bewegung" gibt Tipps

Der Weg zur eigenen Gesundheit führt über viel Bewegung. Warum das so ist und wie man das am besten auch im Alltag umsetzt, erklärt das jüngst im ueberreuter-Verlag erschienene Buch "Lebensmotor Bewegung" von Ernst Minar und Slaven Stekovic. Das Phänomen ist zwar schon länger bekannt, war aber lange Zeit wissenschaftlich nicht erforscht. Das Buch fasst nun die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammen und gibt Einblick in die medizinischen Zusammenhänge.

Herz, Lungen, Darm, die Entgiftungsorgane Leber und Nieren - sie alle arbeiten besser, wenn der Körper bewegt wird. Selbiges gilt aber auch für das Gehirn, weshalb körperliche Aktivität durchaus als Demenz-Prävention betrachtet werden kann. Oder, wie es im Buch heißt: "Sport macht den Kopf frei und den Geist wach". Auch der Dopamin-Spiegel wird durch körperliche Aktivität erhöht, sprich Depressionen können dadurch hintangestellt werden.

Angesichts aktueller gesellschaftlicher Tendenzen ist es leider notwendig, explizit auf die Wichtigkeit von viel Bewegung hinzuweisen, wie der Molekularbiologe Stekovic auch bei der Buchpräsentation ausführte: Hatten früher nur reine Leistungssportler als "Sportler" gegolten, so sei heute "jemand ein Sportler, wenn er zweimal die Woche joggen geht oder sich einmal pro Woche zum Fußballspielen trifft und nachher ein paar Bier reinkippt". Aber in 20 Jahren könnte demnach schon jemand als Sportler angesehen werden, der sich die Mühe macht, Lebensmittel und sonstige Dinge des täglichen Gebrauchs zu Fuß im Geschäft zu erwerben. Da bereits jetzt alles auf Knopfdruck bestellbar ist, gilt wohl: "Der Sportler von morgen lässt ab von der Drohne."

Die Quintessenz des Buchs wird schon auf den ersten Seiten verraten: "Bewegung verlängert das Leben. Trägheit ist Selbstmord in Zeitlupe." Warum dem so ist, lässt sich auf den rund 200 Seiten sehr nachvollziehbar nachlesen, auf denen die medizinischen Zusammenhänge detailliert, aber für Nicht-Mediziner sehr anschaulich erläutert werden. Dazu kommen auch Hinweise auf eine Verbesserung der psychischen Gesundheit durch mehr Bewegung - ja, und auch ein erfüllteres Sexleben sollte sich dadurch ausgehen.

Hinsichtlich einer Quantifizierung der empfohlenen Bewegung verweist das Buch auf die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) genannte Zahl von 10.000 Schritten pro Tag. Essenziell seien aber zumindest 5.000 Schritte, alles unter dieser Zahl müsse als Bewegungsmangel bezeichnet werden. Co-Autor Minar, seines Zeichens Eigentümer von John Harris Fitness, veranschaulichte bei der Präsentation auch die Individualität, die generelle Vorgaben schwierig macht: "Wenn jemand aufgrund seiner körperlichen Verfassung nicht mehr als drei Liegestütze schafft, dann soll er genau diese drei machen - auch sie sind mehr als nichts." Wer hingegen etwa zu drei Sessions mit je 30 Liegestützen fähig sei, sollte sich auch an dieser Zahl orientieren.

Am wichtigsten sei aber die Integration von Bewegung in den Alltag: Stiegensteigen statt Benutzen der Rolltreppe etwa oder zehn Minuten am Tag spazieren gehen. Wer dazu keine Zeit habe, sollte sich überlegen, ob er diese Zeit nicht etwa vom Serien-Anschauen abzweigen könne, so die Autoren. Unter dem Motto "Komm, gehen wir's an" werden anschließend an die schriftlichen Ausführungen konkrete Anregungen für Spaziergänge, Lauf- oder Radtrainings und jeweils empfohlene Umfänge derselben geliefert, ebenso für zuhause ausführbare Übungen zum Muskelaufbau. Grundmotto: Es ist nie zu spät, mit mehr Bewegung anzufangen!

INFO: Ernst Minar, Slaven Stekovic: "Lebensmotor Bewegung", ueberreuter, 200 Seiten, 25,00 Euro oder als eBook 19,99 Euro