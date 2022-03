Bewerbungsgespräch: Vorbereitung, Ablauf und hilfreiche Tipps

Jetzt kommt es vor allem auf deine Persönlichkeit und Motivation an. Um zu überzeugen, solltest du auch folgendes beachten:

Es handelt sich um deinen Traumjob in einem großartigen Unternehmen? Dann lass es dein Gegenüber auch wissen. Übertreibe es aber auch nicht zu sehr, damit es nicht anbiedernd wirkt.

Zeige deine Motivation und dein Interesse im Gespräch. Aufgeschlossenheit und Neugierde kommen bei Recruiter:innen meist besser an als Schüchternheit.

Versuche dich in deinem besten Licht zu zeigen. Achte auf deine Körperhaltung und deine Aussprache - also lieber nicht herumstottern oder extra weit ausholen und stattdessen schöne prägnante Sätze formulieren.

Bringe dich ins Gespräch, anstatt nur eine passive Rolle zu übernehmen. Stelle auch selbst Fragen - dadurch kannst du zeigen, das du gut vorbereitet bist und Interesse am Unternehmen hast.

Bleib authentisch und lächle auch hin und wieder, das macht dich sympathisch.

Es schadet nicht die Anfahrt vorab zu recherchieren. Das erspart Stress am Hinweg. Plane auch einen Puffer ein, falls du am Weg aufgehalten wirst.

Persönliche Gespräche finden meist vor Ort statt oder mittlerweile auch immer öfter virtuell. Auch dabei solltest du auch deine persönliche Wirkung achten.

Wie lange ein Bewerbungsgespräch dauert, hängt meist von der Gesprächsform und der ausgeschriebenen Stelle ab. Bewerbungsgespräche für höhere Positionen oder für Führungskräfte können länger dauern.

Im Durchschnitt dauert ein Vorstellungsgespräch meist zwischen 30 und 45 Minuten. Es kann auch mehr als eine Stunde dauern. Dies kann durchaus ein gutes Zeichen sein: Je länger es dauert, um so größer ist wahrscheinlich, das Interesse an dir.

Smalltalk bricht das Eis, eröffnet das Bewerbungsgespräch und hinterlässt ein erstes Bild von dir. Ein paar nette Worte zu wechseln, kann schwer fallen, vor allem wenn man etwas nervös ist.

Tipps für den Smalltalk: Halte den Blickkontakt zu allen Anwesenden.

Immer freundlich Lächeln.

Kleine, positive Anekdoten erzählen.

Stelle offene Fragen.

Zeige dich positiv.

Wie ist das mit den Bewerbungsunterlagen? In einigen Jobs ist es üblich diese zum Gespräch in einer schönen Mappe mitzunehmen. Andererseits hat man diese oft schon komplett per Mail beim Bewerbungsschreiben abgegeben. Bei Unsicherheit, kann man hier auch einfach Rückfrage halten.

Allgemein wirkt es professionell sich während des Interviews Notizen zu machen. Dadurch signalisiert man Interesse am Gesagten und kann im Verlauf des Gesprächs bessere Rückfragen stellen.

Kennenlernen

Zuerst stellt sich meist der Gastgeber vor, anschließend alle anwesenden Personen und Unternehmensvertreter. Dann folgen nähere Informationen zur ausgeschriebenen Stelle. Hier sollte man genau hinhören und sich aufmerksam zeigen.

Interview & Fragen

Dann folgt der Teil mit den Fragen, wo abgeklopft wird, ob du für den Job geeignet bist und in das Team passt. Hierfür kannst du dich auf jeden Fall vorbereiten, um besser zu punkten.

Mögliche Fragen im Vorstellungsgespräch

Wir haben die häufigsten Fragestellungen, die in den Bewerbungsgesprächen gestellt werden, für dich gesammelt.

Fragen zu deiner fachlichen Qualifikation

Mit diesen möchte das Unternehmen herausfinden, ob du für die ausgeschriebene Stelle geeignet bist und was fachlich hinter deinem Lebenskauf steckt. Mit folgenden Fragen solltest du dich daher schon vorab beschäftigen: