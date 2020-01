Klicken, Rascheln, Rauschen: Es gibt "Bibi Blocksberg"-Folgen mit ASMR für Kinder

Wer noch nie von ASMR gehört hat, lebt in einer unschuldigen Welt ohne schräge YouTube-Videos, in denen Männer wie Frauen in ihre Mikrofone schmatzen und flüsternd Gute Nacht-Geschichten erzählen. Doch mal im Ernst: "Autonomous Sensory Meridian Response" (ASMR) bezeichnet die Erfahrung eines kribbelnden, angenehmen Gefühls, das den Körper durchdringt, wenn man bestimmte Geräusche oder Töne hört.

Und so, wie viele Menschen positiv auf Naturgeräusche reagieren, finden andere halt stundenlanges Streicheln mit einer groben Bürste super. Es hilft ihnen beim Einschlafen oder einfach nur beim Runterkommen. Und die Menschen hinter den Mikros können damit gutes Geld verdienen. Wie zum Beispiel die Britin Lottie Fellows, die in einem Artikel der Daily Mail meinte, ihr Einkommen durch die Videos liege bei 50.000 Euro im Jahr.

Und wie das so mit Hypes & Trends ist – irgendwann zieht auch der Mainstream-Markt nach. Unsere Lieblingshexe aus Kindertagen, Fräulein Bibi Blocksberg, ist auch in das ASMR-Business eingestiegen! Unter dem Schlagwort "Klangreise" sind mittlerweile schon zwei Sonderfolgen erschienen.

Doch es ist nicht ganz so merkwürdig wie wir es erwartet hätten. Sprecherin Susanna Bonaséwicz hat nur einen kurzen Auftritt am Anfang – in gewohnter ASMR-Flüstermanier, das schon. Aber danach handelt es sich um eine nicht unangenehme Aufnahme von Naturgeräuschen. Nach 20 Minuten ist der Spuk schon wieder vorbei. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Bibi (natürlich hat sie einen!) kann man sich eine der beiden Folgen in Gänze anhören:

In den Kommentaren äußern sich die Fans der Hörspielserie sehr positiv. Doch am liebsten hätten die meisten noch mehr von Susanna Bonaséwiczs Stimme. Sie solle doch ruhig zu den Naturtönen weiterflüstern. Mal sehen, vielleicht wird Bibi Blocksberg doch der neue ASMR-Star...

Diese Artikel könnten dir auch gefallen: