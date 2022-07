"Ach, dafür bin ich schon viel zu alt!" - ein Satz, der überwiegend im Kontext von Berufsumstellungen und Karriereplanung fällt. Der aktuelle Arbeitsklima-Index hingegen zeigt, dass eigentlich jede:r vierte Beschäftigte über eine Veränderung im Beruf nachdenkt.

Wir finden, dass das Leben viel zu kurz ist, um die eigenen Wünsche und Träume zu vernachlässigen! Wen - aus gutem Grund - die Angst um aktuelle Arbeitsverträge und Finanzen zurückhält, kann aufatmen: Bildungsteilzeit ist die Lösung - egal, welchen Beruf es betrifft. Worum es sich dabei handelt, erfährst du bei uns.

Was versteht sich unter einer Bildungsteilzeit?

Wie heißt es so schön? Der Mensch lernt nie aus! Das betrifft auch das Handwerk, in dem er sich ausübt. Bei einem Arbeitsleben von ungefähr 40 Jahren ist es also völlig legitim, auch mal in andere Bereiche reinschnuppern oder wechseln zu wollen.

Mit der in Österreich geltenden Bildungsteilzeit kann Sehnsucht zur Realität gemacht werden: Hierbei wird die wöchentliche Normalarbeitszeit um 25-50% gekürzt, sodass die Möglichkeit einer Aus- oder Weiterbildung besteht. Das momentane Arbeitsverhältnis wird somit weiterhin aufrecht gehalten, allerdings müssen noch immer mindestens 10 Wochenstunden in den Betrieb investiert werden.

Aber Vorsicht: Bei der Bildungsteilzeit werden ausschließlich Aus- und Weiterbildungen mit beruflichem Bezug unterstützt - Hobby- oder Freizeitkurse sind von diesem Angebot ausgeschlossen. Sollte aber das Bedürfnis nach einem Studium, Sprachkurs oder dem Nachholen der Matura bestehen, eignet sich die Bildungsteilzeit perfekt.

© iStock

Wo liegt der Unterschied zur Bildungskarenz?

Kurz gesagt handelt es sich bei einer Bildungskarenz um eine komplette Freistellung und berufliche Auszeit - im Gegensatz zur Bildungsteilzeit, bei der nach wie vor im aktuellen Unternehmen weitergearbeitet wird.

Ein einmaliger Wechsel von Bildungsteilzeit zu Bildungskarenz oder umgekehrt ist jedoch zulässig! Auch können beide Möglichkeiten - unter bestimmten Voraussetzungen - in einem Zeitraum von vier Jahren miteinander kombiniert werden. Dabei zählt der Tag als Beginn, an dem erstmals eine der beiden Leistungen bezogen wurde.

Wann sollte Bildungsteilzeit beantragt werden?

Die "perfekten" Umstände im Leben, um es "endlich" durchzuziehen, gibt es wahrscheinlich nicht. "Ein guter Zeitpunkt ist für mich immer einer, wo man durch eine andere Veränderung bereits in eine neue Richtung gedrängt wird", sagt Gabriela Vonwald, Leiterin des Bildungsinstituts Vonwald. "Dazu gehört die Geburt eines Kindes, ein Jobverlust, aber auch Umstrukturierungen am Arbeitsplatz, die man so nicht mittragen will. Eine Weiterbildung kann ein guter Anfang sein."

Grundsätzlich gilt: Man ist nie zu alt dafür, eine Bildungsteilzeit anzufragen und durchzuführen. Hier kommt es einzig allein auf die persönlichen Präferenzen an. Eine Rückmeldung vom Arbeitsmarktservice (AMS) - bei dem der Antrag eingeht - kommt in der Regel bereits nach nur einer Woche.