Im April kommt kommt der letzte James Bond mit Daniel Craig in die Kinos. Und nun steht auch endlich der Titelsong fest. Beziehungsweise, wer das Lied singen wird.

Bei der Filmreihe rund um den Geheimagenten James Bond geht das nächste Kapitel zu Ende: Daniel Craig, der in fünf Teilen die Hauptrolle übernahm, lässt nach April 007 hinter sich. Was dann mit der Franchise passiert ist noch unklar. Gemunkelt wird, dass auch eine weibliche Hauptfigur – gewissermaßen eine Jane Bond – an der Reihe sein sollte. Aber das ist noch Zukunftsmusik.

Die Musik, die *jetzt* von Bedeutung ist, ist natürlich der Titelsong des neuen Filmes, der "No Time To Die" heißen wird. Und wer singts? Billie Eilish, die 18-jährige Weltsensation! Innerhalb weniger Jahre stieg Eilish zur höchsten Pop-Elite auf. Ihre bekanntesten Lieder: "bad guy" und "Xanny".

