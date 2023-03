Die Blätter von Karotten und Kohlrabi kann man essen

Karotten, Kohlrabi, Fenchel und Rote Rübe haben Blätter, die man essen kann. Sie sind sogar sehr nährstoffreich und gleichzeitig kalorienarm. In frischen, jungen Kohlrabiblättern steckt fast doppelt so viel Vitamin C wie in den Knollen. Auch die Stiele und Blätter der Roten Rübe enthalten mehr Vitamine und Mineralstoffe als die Rüben.

Sie haben einen kräftigen Geschmack und eignen sich gut als Vorspeise. Junge zarte Blätter schmecken roh im Salat gut. Besonders geeignet zum Würzen von Suppen sind die Blätter von Knollensellerie. Auch frisches Kraut von Karotten und Gemüsefenchel verfeinert Suppen, Salate und Dips.