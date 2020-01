Blake Lively präsentiert sich mit Radikal-Kurzhaarschnitt auf Instagram

Man würde es im ersten Moment gar nicht unbedingt glauben, aber "Gossip Girl"-Darstellerin Blake Lively zeigt auf Instgram ab und zu etwas aus dem echten Leben. Hier den Finger in der Nase von Ehemann Ryan Reynolds, dort mal ein Bild aus der Maske, wenn sie gerade ihr Müsli ... äh ... schlürft. Nun präsentierte sich die Schauspielerin mit einem radikalen Kurzhaarschnitt. Fans fragten sich schockiert: Wo ist die blonde Wallemähne der 32-Jährigen geblieben, während sie nervös über die Zeilen "Facetune broke", die Blake zum Foto hinzugefügt hat, lasen...

Doch die Schauspielerin führte ihr Fans ganz schön in die Irre. Denn der Grund für die neue Frisur lag an einer Rolle, die Blake gerade verkörpert. Die 32-Jährige steht nämlich für den Mystery-Thriller "The Rhythm Section" vor der Kamera. Ende Jänner soll der Film in die US-Kinos kommen. Blake spielt darin eine rachsüchtige Frau, deren Familie bei einem umstrittenen Flugzeugabsturz ums Leben kam. Bei ihrer neuen Frisur handelt es sich also allem Anschein nach um eine Perücke.

