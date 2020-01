Blake Lively und Ryan Reynolds sind ein so süßes Paar. Einerseits, weil sie beide Humor haben und den auch gerne in der Öffentlichkeit beweisen. Zweitens, weil sie so herrlich bodenständig wirken. Eine ganz normale Familie eben, mit den ganz normalen Troubles. Denn, dass es auch in Hollywood nicht gerade leicht ist, wenn man drei Kleinkinder zuhause hat, das ist klar.

Und obwohl die beiden ihre drei Mädchen nicht häufig in den Fokus rücken – ja, sie sorgen in den meisten Fällen sogar dafür, dass die Kids nicht fotografiert werden – hat Lively jetzt ausgepackt. "Es ist, als würde die Zahl von zwei auf 3.000 steigen. Ich meine, wir haben so viele Kinder. Es ist eine Menge. Die Leute sagen, von zwei auf drei zu gehen, ist dasselbe. Weißt du, es ist ziemlich einfach. Diese Leute haben keine drei Kinder. Es ist verrückt.", so die Schauspielerin in einem Interview. Dreifach-Mamas, erkennt ihr euch wieder?

Mit ihren Töchtern James Reynolds (5), Inez Reynolds (3) und ihrem Neugeborenen kamen sich die beiden Eltern "zahlenmäßig überlegen" vor. Vor allem in der Zeit, als alle drei Kinder noch unter vier Jahre alt waren. Das mit der Privatsphäre wird sich übrigens nicht ändern – in einem anderen Interview meinten Reynolds und Lively, dass sie ihre Mädchen "weit, weit weg" vom Rampenlicht halten wollen.

