Georg Gasteiger und Doris Fröhlich in der "Senserei"In einem Kurs lernen die Teilnehmer das Mähen mit der SenseDie Blätter sind handgeschmiedetDemonstration des Schleifens eines Sensenblattes

Blatt, Baum und Stein: Geschäft in Wien setzt auf die Sense

Die Sense gilt gemeinhin als Utensil, das seine beste Zeit hinter sich hat und vor allem auf dem Land zum Einsatz kommt. Doch es gibt auch Anzeichen für eine Trendumkehr. Ein neues Geschäft widmet sich seit einiger Zeit sogar ausschließlich diesem Mähwerkzeug. Zu finden ist der Shop an einem Ort, an dem man damit nicht unbedingt rechnet: In Wien. In der "Senserei" kann nicht nur im Sortiment gustiert und gekauft werden. Auch Kurse sind im Angebot.

Eine große Wiese wird man beim Geschäft in der Sechshauser Straße vergebens suchen bzw. ist der benachbarte Schlosspark von Schönbrunn für Privatmäher naturgemäß tabu. Gedacht ist das Angebot eher für Wienerinnen und Wiener, die über einen eigenen Garten verfügen. Der muss nicht per se in Wien liegen. Auch Nutzer von Wochenenddomizilen decken sich gern mit Sensen und Zubehör ein, wie die Betreiber Doris Fröhlich und Georg Gasteiger bei einem Besuch der APA erläuterten.

Die Renaissance des langsamen Schnitts hat unter anderem mit dem Wunsch vieler Gartenbesitzer zu tun, ihren Flecken Grün schonend zu mähen, versichern sie. Die Variante ist nicht nur leise - was auch die Nachbarn freut -, sondern erhält die Biodiversität in der Wiese. Wer auf perfekt getrimmten Rasen verzichten mag, erhält dafür die tierische Vielfalt. Die wird vom klassischen Rasenmäher nämlich in großem Ausmaß beschädigt.

Bis zu 70 Prozent der Bodenfauna wird durch die Rotationsmähwerke der Maschinen vernichtet, lernt man im Sensengeschäft. Zudem sind bei naturbelassenen Wiesen weit weniger Schnitte nötig, führt man einen weiteren Vorteil ins Treffen. Zwei Mal mähen pro Jahr sollte reichen.

Das Werkzeug dafür gibt es bei den beiden Experten zu kaufen. Angeboten werden - anders als meist im Baumarkt - Sensen in verschiedenen Größen. Bei den Klingen liegt der Schwerpunkt auf kleineren Exemplaren für den Einsatz im häuslichen Umfeld und nicht auf den deutlich größeren für die Landwirtschaft. Wobei: Von Klinge spricht niemand, das gebogene Schneidwerkzeug nennt sich Blatt. Der hölzerne Teil wiederum heißt Baum. Steine sind auch nötig, nämlich zum Wetzen. Sie werden in Bechern aus Rinderhorn aufbewahrt.

Die Blätter sind handgeschmiedet und kommen aus Österreich oder Italien. Die Bäume werden vorwiegend aus Esche gefertigt. Für ein Set, also eine vollständige Sense, sind bis zu 170 Euro zu veranschlagen. Sogar ein Sensenservice wird angeboten, hier ist das Dengeln zur Wiederherstellung der Schneidschärfe beinhaltet. Und scharf soll die Gerätschaft sein, denn sonst werden Halme und Stengel nicht geschnitten, sondern eher ausgerissen - was auch körperlich anstrengend bzw. ungesund ist.

Eröffnet haben Doris Fröhlich und Georg Gasteiger ihren Shop mit coronabedingter Verspätung im vergangenem Dezember. Das Datum war letztendlich ganz gut gewählt, wie die beiden Betreiber erzählen: Gutscheine - etwa für Kurse - wurde sogleich gerne als Weihnachtsgeschenk gekauft.

Denn die Senserei bietet auch Schulungen zum Erlernen der Kunst des Sensenmähens an. Durchgeführt werden diese auf den Steinhofgründen. Nach rund einer Stunde Theorie darf man sich schon auf die Wiese wagen. Wichtig sei die richtige Bewegung, die regelmäßig zu sein hat, wie betont wird: "Wir hacken nicht."

Wenn jemand auf den Gusto kommt und über keine eigene Wiese verfügt, wird in Zukunft vielleicht ebenfalls bei den Mowing-Pionieren fündig. Angedacht ist eine Art Partnerbörse, in denen Menschen mit Wiese ihre Fläche zum Mähen anbieten können.

Der Trend hat auch wirtschaftlich schon positive Auswirkungen. Die beiden Geschäftsleute berichten, dass etwa Sensenschmieden in Oberösterreich wieder erhöhte Nachfrage verzeichnen. Wobei es zugleich nicht einfach ist, Nachwuchs-Sensenschmiede zu finden, wie betont wird. Und auch der Rohstoffmangel und die aktuellen Import-Probleme gehen an den Erzeugern nicht spurlos vorüber. Das führt dazu, dass es auch in der Sensenbranche mitunter zu Lieferschwierigkeiten kommt.

Der selbst mit der Sense gemähte Flecken vor dem Haus ist jedenfalls nicht nur schön anzusehen. Denn die kleinen Flächen summieren sich, somit ist der Trend auch insgesamt von Relevanz, wie der Ökologe Franz Essl von der Universität Wien im APA-Gespräch erläuterte. "In Siedlungen sind Gärten oder Parks der Großteil der nicht versiegelten Fläche", betont er.

Zudem würden klassische Rasenflächen oft auch gedüngt werden, was für zusätzliche Belastungen sorge. Der Artenreichtum sinke dort jedenfalls - und das nicht nur bei den tierischen Bewohnern. Denn es würden nur wenige Grassorten für die Anlage von Rasen verwendet.

Gartenbesitzer, die hier gegensteuern wollen, wird vor allem eine Minimierung des Arbeitsaufwands empfohlen. Auch Essl verweist darauf, dass es reicht, im Jahr nur zwei bis drei Mal zu mähen. Dann könne mehr blühen und es sei ein Aussamen möglich, was eine artenreichere Grünfläche zur Folge habe. Wer sich an diese Devise hält und keine Sense zur Hand hat, darf auch zu anderem Mähwerkzeug greifen, versichert Essl - notfalls sogar zum Rasenmäher, wie er hinzufügt.

INFO: Senserei, Sechshauserstraße 97, 1150 Wien.