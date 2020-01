Die Golden Globes sind Vergangenheit und das Internet explodiert quasi mit entsprechenden Memes. Egal ob JLos Geschenkspackerl-Kleid oder Tom Hanks' Mimik auf die Rede von Ricky Gervais, der den Stars die Leviten las und erklärte, warum Promis bei den Golden Globes keine politischen Reden halten sollten. Ganz vorne mit dabei bei den Web-Gustostücken: Brad Pitt.

Wiedersehen mit Jennifer Aniston und 2 weiteren Ex-Freundinnen

Wir waren ganz schön nervös, Brad Pitt und Jennifer Aniston mal wieder gemeinsamen auf einem Event zu sehen. Alle Augen waren auf sie gerichtet. Vor allem, nachdem Brad bei Jens Weihnachtsparty aufgekreuzt war. Das wäre für unseren Geschmack schon genug Aufregung. Aber stellt euch vor, ihr würdet bei einer derart wichtigen Veranstaltungen gleich auf mehrere Ex-Geliebte treffen! Wir wünschen uns so viel Gelassenheit wie sie Brad Pitt an den Tag legt, der neben Jen auch noch Ex-Freundin Gwyneth Paltrow und Christina Applegate über den Weg lief. Offizielle Begrüßungs-Momente gab es leider keine. Dafür einen anderen Golden Globes-Moment...

Brad Pitts Rede: Kameraschwenk zu Jennifer Aniston

Brad Pitt, der für seine Rolle in "Once Upon a Time in Hollywood" ausgezeichnet wurde, deutete in seiner Rede auf sein Liebesleben an. Und GENAU im richtigen Moment tat der Mensch hinter der Kamera das, was wir ALLE getan hätten: Jennifer Anistons Reaktion einfangen. "Ich wollte eigentlich meine Mutter mitbringen, aber ich konnte nicht … weil bei jeder Frau, die neben mir steht, gleich gedacht wird, dass ich sie date. Wäre irgendwie unangenehm gewesen." Ein mitleidiger Blick und ein kleiner Grinser für die Selbstironie von Brad – so lässt sich Jens Reaktion definieren. Wir lieben diese Mimik! Ist es Mitgefühl oder lacht sie sich doch ein bisserl ins Fäustchen?

Jennifer Aniston unser Spirit Animal!

Wir können uns vorstellen, dass Jennifer Aniston eine ziemlich coole Freundin ist. Eine, die auf keiner Party fehlen darf und der in jeder Minute etwas Lustiges einfällt. In ihren Instagram-Stories teilte die 50-jährige nicht (wie so viele andere Stars) Eindrücke von den Event-Vorbereitungen, sondern freute sich über ein Glas Champagner, das ihre gute Freundin Reese Witherspoon vom Nebentisch schnorrte, weil an ihrem das Wasser ausging. Dort saß niemand Geringeres als Beyoncé! Ladys halten schließlich zusammen...

