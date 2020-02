Focaccia? Brot? Pizza? Egal! Wir wollen ab jetzt *alle* Teigwaren GENAU. SO. serviert bekommen. Schöner (und einfacher) geht's nämlich vermutlich nicht.

Wir lieben Brot aller Art und sind uns durchaus bewusst, dass hinter dem Grundnahrungsmittel eine große Kunst steckt. Überhaupt besitzt in unserer Kultur kaum ein Lebensmittel einen derart hohen Stellenwert wie Brot. Nicht umsonst schießen derzeit wieder an jeder Ecke Brot-Manufakturen aus dem Boden - Brotbacken ist in. Mit maschinell gefertigtem Billig-Brot aus dem Supermarkt lassen wir uns nicht mehr abspeisen. (HIER zeigen wir dir im Video, wie du Brot ganz einfach selbst machen kannst!)

Wie herrlich flaumig-saftige Focaccia (oder eben auch vegane Pizza und Brot) noch schöner daherkommt? Hat uns jetzt die Brot-Künstlerin Vanessa Munroe auf Facebook gezeigt. Mit einer Handvoll Tomaten, Petersilie und etwas Geschick zaubert sie mit die schönste Teigware, die wir je gesehen. haben. Das machen wir nach!

Ein Rezept für eine klassische Focaccia findest du übrigens HIER. Also los – gleich nachbacken!

