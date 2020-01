Die Antwort von Camilla auf "Werden Sie Meghan & Harry vermissen" spricht Bände

Eigentlich sind die Royals ja dafür bekannt die Contenance zu behalten. Diesmal konnte sich aber jemand aus der britischen Königsfamilie einen schelmischen Grinser nicht verkneifen: Camilla zeigte eine deutliche Reaktion, als sie ein Journalist über Meghan und Harry befragte. Die 72-Jährige wurde anscheinend kalt erwischt und zeigt mit ihrem Verhalten, was sie wirklich davon hält, dass sich ihr Stiefsohn und seine Ehefrau den royalen Pflichten entbinden wollen und künftig zwischen Nordamerika und Großbritannien pendeln werden.

Eiskalt erwischt: Wurde Camilla mit dieser Frage überrumpelt?

Bei einem Termin in einem Hospiz westlich von London sprach ein Reporter Camilla auf DAS Thema der letzten Tage an: "Werden Sie Harry und Meghan vermissen?", fragte der Journalist. Kurze Stille, ein leises "Mmmh...", dann ein Grinser und die kurzgehaltene Antwort "Course!" (z. Dt. "Natürlich!"). Sarkasmus? Oder ernst gemeint? Wir wissen es nicht. Vielleicht war Camilla auch nur von der Frage an sich genervt... Fest steht: Die letzten Tage waren für die britische Königsfamilie ziemlich turbulent.

