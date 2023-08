WERBUNG

Die Übergangszeit beginnt dann, wenn wir uns täglich diese eine Frage stellen: Zu warm oder zu kalt? Der saisonale Wechsel ist eine besondere Herausforderung – besonders bei der Wahl des perfekten Outfits, das sich für alle Wettersituationen eignet. Je unvorhersehbar die Temperaturen in der Übergangszeit sind, desto mehr Kreativität ist bei der Outfitwahl gefragt. Der Griff zu klassischen aber vielfach kombinierbaren Teilen ist dabei klar die richtige Wahl. Mit den neuen It-Pieces aus der „The Edit“-Kollektion von Primark lassen sich stilsichere Looks kreieren.



Im Spätsommer rücken kreative Muster in den Mittelpunkt: Streifen, Karomuster und Aquarelldrucke sind Must-haves im Fashionista-Kleiderschrank. Erste herbstliche Farbenspiele aus Kastanienbraun, Moosgrün und Dunkelblau lassen sich damit perfekt kombinieren und bringen Abwechslung in die Garderobe. Also: Ready, set, go – happy layering!

Ewig dein!

Unter der Linie „The Edit“ vereint Primark das Beste aus Qualität, Stil und Langlebigkeit – eine Kleidersammlung die klein, aber oh-so-fein ist, mit jeder Menge Mix-and-Match-Potential. Ganz klar ein Ausdruck von zeitloser Eleganz, denn die Teile lassen sich dank der hohen Qualität über mehrere Saisonen hinweg tragen – und das, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen.



Das trendige Karokleid vereint klassischen Chic mit einem Hauch von urbaner Coolness und ist der perfekte Begleiter für kühlere Spätsommertage. Das italienisch inspirierte Kleid im Wasserfarben-Print ist das Must-have für deine Capsule-Wardrobe.