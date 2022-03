Carsharing: 44 Prozent der Nutzer haben kein eigenes Auto

Wer Carsharing intensiv nutzt hat meist kein eigenes Auto. 44 Prozent aller Wiener Share Now-Nutzerinnen und Nutzer besitzen keinen eigenen Pkw, 21 Prozent haben in den letzten fünf Jahren die Anzahl ihrer Privatfahrzeuge reduziert, so das Ergebnis einer Studie des Institutes für Verkehrssystemplanung der TU Wien im Auftrag des Carsharing Anbieters Share Now. Befragt wurden dazu 1.907 Wiener.

Die Gruppe der Heavy-User des Carsharing-Angebotes ist demnach überwiegend zwischen 21 und 30 Jahre alt. "Verringert sich die Anzahl an Pkw, so betrifft dies eher Personen mit akademischem Abschluss", so Share Now Österreich-Chef Olivier Reppert. Statistiken des Umweltbundesamtes würden zeigen, dass Privatfahrzeuge im Durchschnitt 23 Stunden am Tag ungenutzt bleiben, gibt er zu bedenken.